Jorit ad Avellino per i murales dedicati a Scola, Leone, Volontè e Loren Lo street artist di fama internazionale ha avviato l’installazione dei ponteggi a Quattrograna Ovest

Lo street artist di fama internazionale, Jorit, è arrivato in città questa mattina ed ha avviato le operazioni di installazione dei ponteggi che gli consentiranno di realizzare 2 murales a Quattrograna Ovest ed un altro a Quattrograna est. Le opere raffigureranno i celeberrimi registi di origini irpine Sergio Leone e Ettore Scola, ma anche i grandi attori Gianmaria Volontè

e Marcello Mastroianni. Alcune tra le più grandi icone del cinema italiano saranno raffigurate con l’inconfondibile stile di Jorit ed il suo messaggio di fratellanza universale.

Parte ufficialmente una collaborazione con il Comune di Avellino che accorderà nuova bellezza e grande visibilità anche in chiave turistica a due quartieri del capoluogo già oggetto di riqualificazione edilizia da parte dell’ente di Piazza del Popolo. Con l’installazione dei ponteggi parte, ufficialmente e concretamente un iter che in poche settimane porterà alla realizzazione dei murales, e che è intenzione dell’Amministrazione comunale far proseguire nel tempo.

Sul posto, accanto al famoso street artist, il Sindaco di Avellino, Laura Nargi: «E’ molto emozionante – dichiara - avere qui ad Avellino un artista di tale calibro. I murales di Jorit rappresenteranno un attrattore turistico di grande valore per la città ed un vero regalo, oltre che un gesto di forte attenzione, ai due quartieri che li ospiteranno. Le opere saranno appositamente illuminate per essere osservate in tutto il loro splendore. Quindi – continua il sindaco – intitoleremo Quattrograna Ovest e Quattograna Est a Sergio Leone ed Ettore Scola, irpini illustri e famosi in tutto il mondo il cui ricordo conserviamo nel nostro cuore e la cui arte è immortale. La collaborazione avviata con Jorit – conclude Nargi – è in itinere e riguarderà la rigenerazione urbana dell’intera città».