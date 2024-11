Uds Campania: "Non possiamo più vedere le nostre scuole cadere a pezzi" L'unione degli studenti Avellino scende in piazza

Venerdì 15 novembre gli studenti di Avellino partiranno in corteo alle ore 9:00 dalla chiesa di San Ciro con l’obiettivo di arrivare sotto la palazzo Caracciolo ad Avellino per avere un tavolo di contrattazione con la Provincia di Avellino.

"Scendiamo in piazza perché non possiamo più vedere le nostre scuole cadere a pezzi” - afferma Irene Pizza dell’unione degli studenti Avellino - pretendiamo che la provincia ascolti le nostre esigenze e che ci fornisca soluzioni concrete".

"Per noi è fondamentale che le scuole di Avellino e provincia prediligano la nostra salute mentale” - continua Giulia Colarusso des loges,dell’uds Avellino - crediamo che sia fondamentale garantire lo sportello psicologico in tutte le scuole di Avellino".

“Le nostre scuole non possono più essere individualiste e competitive - interviene Luigi Violante, membro dell’uds Avellino - l'istituto d’Orso ha introdotto la didattica cooperativa ma poi ha cercato di eliminarla. Noi come studenti crediamo sia uno strumento da incrementare ed esportare in tutte le scuole".

"Insieme a Legambiente abbiamo immaginato delle scuole realmente eco-sostenibili - termina Francesco Esposito, membro dell’uds Avellino - mappature sui trasporti pubblici,campioni dell’acqua nelle scuole e termoscanner, sono solo alcune delle soluzioni che vogliamo vedere attuate nelle nostre scuole".