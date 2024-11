Stati generali dell'agricoltura ad Avellino: arriva il governatore De Luca Confronto tra le filiere, regione Campania, mondo universitario e scientifico

Sarà presente il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’incontro di chiusura degli Stati Generali dell’Agricoltura in Irpinia, promossi dalla Regione Campania, dalla Commissione Agricoltura della Regione Campania e dalla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro. L’appuntamento con il Governatore è in programma per il prossimo 22 novembre ad Avellino.

L’iniziativa avrà inizio lunedì, 18 novembre, al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano. Previste altre due giornate di lavoro, dedicate alle singole filiere produttive, presso l’Auditorium del Polo Giovani, in via Morelli e Silvati, ad Avellino.

Si comincerà lunedì 18 novembre, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala degli Arazzi dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano, con una giornata di ascolto delle organizzazioni di categoria, associazioni, consorzi ed enti territoriali, alla presenza del Presidente della Commissione Agricoltura Maurizio Petracca, del Direttore Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania Maria Passari e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. Il programma della giornata, che sarà aperto dal saluto di Carmine De Fazio, presidente della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, prevede tre specifiche sessioni di lavoro. Dalle ore 9.30 alle ore 12.00 interverranno i rappresentanti delle organizzazioni di categoria. Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 tavolo con associazioni, consorzi e distretti. Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 tavola rotonda con gli enti territoriali.

I giorni successivi, dal 20 al 22 novembre, al Polo Giovani di Avellino, si alterneranno tavoli di approfondimento su tematiche specifiche che coinvolgeranno le filiere apistica, ortofrutticola, zootecnica, corilicola, vitivinicola, cerealicola, castanicola e olivicola, alla presenza dei dirigenti e funzionari della Regione Campania, dei referenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Giuseppe Rofrano e Domenico Vecchio, di Maria Grazia Volpe, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR di Avellino, dei docenti universitari Teresa Del Giudice, Professore Ordinario di Politica Agraria, Dipartimento di Agraria presso l’Università di Napoli “Federico II”, Angelita Gambuti, Professore ordinario di Scienze e tecnologie alimentari presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Piermichele La Sala, Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia. L’evento si concluderà con una sessione finale, in programma venerdì 22 novembre alle ore 11.30 al Polo Giovani di Avellino, aperta ad aziende, associazioni e istituzioni, per raccogliere e condividere le prospettive emerse durante i lavori. Con l’introduzione di Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania e gli interventi di organizzazioni di categoria, aziende, amministratori locali, l’incontro vedrà le conclusioni affidate a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

Gli Stati Generali dell’Agricoltura in Irpinia sono un’occasione per sviluppare una strategia che favorisca l’innovazione, l’efficienza e il radicamento dell’agricoltura sul territorio. In questo contesto, l’Irpinia aspira a diventare un modello di sviluppo agricolo sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare le proprie peculiarità locali e integrare tradizione e nuove tecnologie.