Cittadina onoraria a soli 14 anni: Flumeri chiama a sè Maria Libera Encomio per la 14enne di Grottaminarda e le amiche di scuola Asia Carofalo e Carla Albanese

Cittadina onoraria a soli 14 anni dopo il grande gesto di onestà compiuto su un bus insieme alle altre due amiche di scuola Asia Carofalo e Carla Albanese. Maria Libera Solomita, di Grottaminarda da ieri appartiene simbolicamente anche lei alla comunità flumerese. E' stato il sindaco Angelo Antonio Lanza insieme all'amministrazione comunale durante la seduta del consiglio comunale tenutosi all'interno della dogana aragonese a conferire il prestigioso riconoscimento alla presenza dei familiari delle tre studentesse.

Si arricchisce di un altro encomio importante e significativo il gesto nobile delle tre studentesse modello dell'Alberghiero Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino, tra le eccellenze del panorama scolastico in Campania, fino a rafforzare ancora di più il legame tra le comunità di Flumeri e Grottaminarda.

Dopo le premiazioni ad Ariano Irpino da parte dell’amministrazione comunale alla presenza della vice sindaca Grazia Vallone e ad Avellino per mano del prefetto Rossana Riflesso e del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Domenico Albanese è stata volta del comune di Flumeri guidato dal sindaco Angelo Antonio Lanza.

E proprio dal sindaco di Flumeri parte un appello alla persona che ha smarrito e poi ritrovato grazie al gesto generoso e raro delle tre ragazze il borsello con all’interno 15.000 euro.

"Quella persona, dovrebbe quantomeno contattarvi e ringraziarvi e perchè no anche di più per questo vostro gesto non comune".

Prossima due tappe significative per Maria Libera, Asia e Carla, l'incontro con il provveditore agli studi di Avellino Fiorella Pagliuca e il presidente delle regione Campania Vincenzo De Luca a Napoli.

Sull'avvenimento, servizio Tg quest'oggi nell'edizione del telegiornale delle 14.00 sul canale 16 del digitale terrestre.