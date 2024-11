Pratola, tre studenti consegnano portafogli: rintracciato il proprietario Gli agenti di polizia hanno rintracciato il proprietario che lo ritirerà nei prossimi giorni

di Paola Iandolo

Ancora un gesto di straordinaria onestà e altruismo. Protagonisti ancora una volta tre studenti irpini. La storia a lieto fine arriva da Pratola Serra. Tre studenti, martedì scorso, durante il tragitto in autobus per raggiungere le loro scuole hanno trovato sotto un sedile un portafoglio contenente una somma considerevole di denaro, carte di credito e documenti personali.

Senza esitazione, i giovani hanno consegnato il portafoglio all’autista del mezzo dell’Air, dimostrando un esempio di senso civico e correttezza che merita di essere riconosciuto; come raccontato dal collega Enzo Costanza. Il portafoglio è stato portato in questura due giorni dopo dagli stessi dipendenti dell’azienda di trasporti. Stamattina, presso la sede di via Palatucci ad Avellino, la Polizia ha confermato di aver rintracciato il proprietario, un uomo di nome Mohamed, attualmente fuori città.

Mohamed ha espresso profonda gratitudine alla Polizia per aver recuperato i suoi effetti personali e ha promesso di recarsi in settimana presso la questura per ritirare il portafoglio. Inoltre, si è detto intenzionato a incontrare i tre ragazzi per ringraziarli personalmente del loro gesto encomiabile.