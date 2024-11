Forum dei Giovani, il Comune accelera: in commissione il presidente regionale Il numero uno dell’organismo regionale ha illustrato le linee guida per l’aggiornamento

Prosegue spedito l’iter comunale per la costituzione del Forum Giovani di Avellino. Questa mattina, nel corso della Settima commissione Politiche Giovanili,

presieduta da Giovanna Vecchione, è stato audito il presidente del Forum Giovani della Regione Campania, Giuseppe Caruso. L’organismo consiliare ha preso atto delle principali linee guida previste dal Kit regionale per l’aggiornamento del regolamento del Forum giovani, ai sensi della legge regionale numero 26 del 2016: età compresa tra i 16 e i 34 anni, partecipazione attiva riservata ai residenti, modalità elettiva per la scelta dei componenti del Forum.

In un clima di collaborazione istituzionale e con il supporto delle opposizioni, è stato stabilito di procedere speditamente all’aggiornamento del regolamento cittadino, che risale al 2011, per sottoporre il documento al Consiglio comunale, che dovrà approvarlo. Successivamente, sarà attivata la procedura di pubblicizzazione dell’iter e saranno indette le elezioni dei componenti dell’assemblea.

Prima della riunione, il sindaco Laura Nargi aveva incontrato il presidente del Forum regionale, Giuseppe Caruso e fatto il punto sulle procedure idonee all’istituzione del Forum comunale. «Come avevo annunciato in campagna elettorale ed all’atto del mio insediamento – afferma il sindaco di Avellino –, la costituzione del Forum dei giovani di Avellino rappresenta una nostra priorità amministrativa. Vogliamo una città in cui i ragazzi si sentano protagonisti e promotori

della sua crescita, portando le proprie istanze e manifestando i propri bisogni. Attraverso il Forum dei Giovani, il Comune e l’Amministrazione cittadina avranno a disposizione un prezioso strumento di confronto e di stimolo per l’attività amministrativa». – evidenzia Nargi - «Il Forum dei giovani rappresenta un mezzo fondamentale per favorire l’accesso e la partecipazione attiva dei nostri ragazzi alla vita politica e sociale della città. – aggiunge la presidente Giovanna Vecchione - La commissione Politiche giovanili sta lavorando alacremente per centrare l’obiettivo dell’istituzione in tempi rapidi, coronando l’iter istituzionale in Consiglio

comunale e eleggendo la nuova assemblea. Ringrazio il presidente regionale Giuseppe Caruso e tutti i componenti della commissione per il sostegno offerto e per il contributo di idee rappresentato». – conclude -