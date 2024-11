Avellino, un piano della Provincia per migliorare la viabilità su gomma Prevista la realizzazione di una rotatoria a Cassano Irpino che fluidificherà il traffico

di Paola Iandolo

La Provincia di Avellino investe quasi 100 milioni per la messa in sicurezza di gran parte delle strade in Irpinia. L’Amministrazione presieduta da Rizieri Buonopane accelera sugli interventi manutentivi sugli oltre duemila chilometri di strade sottoposte alla sua competenza su tutto il territorio, con un piano integrato che allinea grandi opere a progetti mirati.

Gli interventi

Oltre al primo stralcio relativo al terzo lotto dei lavori appaltati nell’ambito della progetto di collegamento veloce noto come Tangenziale delle Aree Interne tra Roccabascerana e Altavilla Irpina, fondamentale per dare uno sbocco verso Avellino alla Valle Caudina, nel programma rientra l’atteso nuovo svincolo sull’Ofantina bis. Nei pressi di Cassano Irpino una rotatoria regolerà il traffico sulla direttrice Avellino – Montella – Sant’Angelo dei Lombardi. Si aggiungono 12 milioni di euro per lavori mirati. Interventi su molte tratte, anche lungo il perimetro esterno e nelle zone periferiche dell’Irpinia, migliorando l’accessibilità ai visitatori attirati dalla filiera enogastronomia, al percorsi della fede, ma anche ai poli archeologici in forte sviluppo. L’Amministrazione provinciale affianca così al poderoso programma di rifacimento e messa in sicurezza del patrimonio scolastico ad Avellino, Ariano Irpino, Montoro e Montella – con il Liceo Scientifico Mancini calendarizzato per il 2025 -, un piano per la viabilità su gomma che avrà ulteriori evoluzioni nel triennio.