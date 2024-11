Asl Avellino: formazione sulla gestione delle emergenze L’evento si terrà presso l'aula magna del presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano

La gestione delle emergenze è al centro dell’evento promosso dall’Asl Avellino, diretta da Mario Ferrante. "I vertici del dipartimento di prevenzione, guidato da Nicolino Rossi, del Cervene (centro regionale per la prevenzione e gestione delle emergenze “Adriano Mantovani”) e della protezione civile si confronteranno in una due giorni di formazione sulla gestione delle emergenze epidemiche, non epidemiche e in sicurezza alimentare": si legge nella nota diffusa.

"L’evento si terrà domani 21 e il 22 novembre presso l’aula magna del presidio ospedaliero "Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

L’obiettivo è promuovere l’acquisizione di competenze tecnico-professionali, fornendo le competenze necessarie per gestire le emergenze epidemiche e non epidemiche, in particolare nei contesti che coinvolgono gli allevamenti zootecnici e la sicurezza alimentare; acquisire competenze di sistema, sensibilizzando il personale all'importanza della continuità operativa e della gestione sostenibile delle risorse, in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030.

Tra gli argomenti affrontati: la pianificazione delle attività veterinarie legate al rischio vulcanico nei campi flegrei, l’approccio one health nella gestione delle emergenze, il piano di emergenza epidemico, l’agenda 2030 e la lotta contro il cambiamento climatico - disastri naturali e cooperazione internazionale, il rischio idraulico e incendi boschivi, strumenti di gestione e comunicazione del rischio: il sistema alert and cooperation network le notifiche Rasff-aac.

Il corso, sotto la responsabilità scientifica di Salvatore Alessandro Zarra, dirigente Veterinario Siao Asl Avellino e referente Cervene, è destinato a medici, biologi, tecnici della prevenzione e veterinari.