Stati generali dell'agricoltura in Irpinia: domani la chiusura con De Luca Introduce i lavori il presidente Petracca. Partecipano le organizzazioni di categoria

Sarà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a presenziare all’incontro di chiusura degli Stati Generali dell’Agricoltura in Irpinia, promossi dalla Regione Campania, dalla Commissione Agricoltura della Regione Campania e organizzati dalla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro.

L’appuntamento con il Governatore è in programma è per domani, venerdì 22 novembre ad Avellino presso l’Auditorium del Polo Giovani, in via Morelli e Silvati, con inizio alle ore 11.30.

I lavori saranno introdotti da Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania. Saranno presenti le organizzazioni di categoria, le associazioni di produttori, le aziende, gli amministratori locali.

Gli Stati Generali dell’Agricoltura in Irpinia in questi giorni hanno rappresentato n’occasione per sviluppare una strategia che favorisca l’innovazione, l’efficienza e il radicamento dell’agricoltura sul territorio quale comparto trainante dell’economia locale.

Una sessione iniziale, che si è svolta presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, con il contributo di oltre quaranta stakeholders, tra organizzazioni di categoria, associazioni di produttori, enti territoriali e sovracomunali, distretti e Gal, cui si sono aggiunti gli otto tavoli tematici, uno per ciascuna filiera produttiva tra le più rappresentative del territorio irpino fino al momento conclusivo di domani mattina, utile per tirare le somme di quanto emerso in questi intensi giorni di lavoro.