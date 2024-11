Gli alunni con i carabinieri piantano un albero di mele: così salviamo il futuro L’evento, organizzato dall'Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Greci

2024, in occasione della "Giornata Nazionale degli Alberi", istituita nel 2013 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, i Carabinieri della locale Stazione hanno partecipato a un’iniziativa che rientra nel progetto “Un albero per il futuro”.

L’evento, organizzato dall'Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Greci, alla presenza del Sindaco e delle Guardie Forestali di Ariano Irpino, ha coinvolto insegnanti e alunni della scuola materna, elementare e media.

La ricorrenza rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto dai boschi e dalle foreste per il nostro ecosistema. Ogni albero piantato riporta un QR Code che rimanda a informazioni sulla pianta stessa, sulle riserve naturali italiane e sul risparmio di Co2 generato dagli alberi.

A corollario della giornata, gli alunni hanno infatti piantumato un albero di mele, simbolo della conoscenza del bene e del male, con l’auspicio che il gesto possa instillare nelle loro giovani menti la coscienza ecologica.

Le Istituzioni hanno così inteso veicolare un messaggio di educazione ambientale: l’importanza di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda per un futuro migliore.

L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’Arma verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente