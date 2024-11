No alla violenza sulle donne: panchina rossa dei Vigili del Fuoco di Avellino Sarà consegnata e installata martedì presso la sede di via Zigarelli

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre domani, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha organizzato un evento commemorativo in programma martedì alle ore 9.45, presso la sede di via Zigarelli. "Durante la cerimonia, promossa dal Personale della locale Associazione Nazionale del Corpo, sarà ufficialmente consegnata e installata una panchina rossa, donata dall'associazione stessa, quale simbolo tangibile e permanente dell'impegno nella lotta contro il drammatico fenomeno della violenza sulle donne": si legge nella nota diffusa.

L'evento vedrà la partecipazione del Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, del direttore regionale della Campania Emanuele Franculli, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Maria Angelina D'Agostino, del dindaco di Avellino Laura Nargi e di una rappresentanza femminile delle diverse istituzioni cittadine e provinciali. "Con questa iniziativa, si intende sottolineare l'importanza della sensibilizzazione e della mobilitazione collettiva per contrastare un fenomeno di profonda rilevanza sociale".