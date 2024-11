Nargi revoca l'assessore Savio: ha svolto un buon lavoro e lo ringrazio Il sindaco: "Nessuna crisi, presto annuncio la nuova Giunta"

La giunta perde un altro pezzo. Il sindaco Laura Nargi revoca dall’incarico l’assessore ai fondi europei, Leandro Vittorio Savio. Il diretto interessato annuncia una conferenza stampa di fuoco in cui spiegherà la sua verità. La decisione dell’inquilina di Palazzo di Città non è stata presa di buon grado dall'ormai ex assessore che annuncia un incontro pubblico: «Non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla sindaca che ho provato a contattare ma senza fortuna. Gli screzi ci sono stati, si tratta di questioni molto delicate né di natura politica né gestionale. Quanto accaduto lo racconterò in una conferenza stampa”. Il sindaco Nargi però dopo aver liquidato liquidato l'assessore minimizza e dice:

“Prerogativa del sindaco è quella di fare scelte sulla giunta, Già lo avevo annunciato che ci sarà la seconda fase, quindi questo è il preludio di questa seconda fase. Ringrazio Savio per il lavoro che ha svolto ma con lui c'è mai stato uno screzio, ha fatto un ottimo lavoro e lo ringrazio per questo.

La seconda fase la annuncerò agli inizi di dicembre – ha poi aggiunto - Io ringrazio i tecnici che mi hanno aiutato fin questo momento, perché devo dire che quando mi sono insediata ho trovato una macchina amministrativa ferma, dopo mesi di commissariamento e noi l'abbiamo riavviata e ringrazio tutti gli assessori tecnici che hanno consentito tutto questo”.