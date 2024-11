Lavori Anas, nuova chiusura per lavori importanti in Irpinia: ecco dove Stamane si è tenuto il comitato operativo per la viabilità presieduto dal prefetto di Avellino

Si è tenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 novembre, un comitato operativo per la Viabilità sotto l’egida della Prefettura di Avellino nel corso del quale Anas – alla presenza di Sindaci e Forze dell’Ordine Locali – ha illustrato una serie di interventi di manutenzione programmata in corso e di prossimo avvio nell’avellinese.



Nel dettaglio, è stato comunicato l’avvio di un nuovo lavoro – per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro – relativo alla demolizione e ricostruzione del viadotto situato al km 44,200 della strada statale 90bis “delle Puglie”, nel territorio comunale di Greci, per il quale, a partire dalla prossima settimana, Anas procederà ad effettuare la nuova pavimentazione e relativa segnaletica lungo la viabilità comunale Area PIP situata tra Ariano Irpino e Savignano Irpino, quale percorso alternativo per la chiusura durante l’esecuzione dell’intervento sul viadotto.



Tale chiusura, che prenderà il via dopo il periodo delle Festività Natalizie, avrà una durata di circa 8 mesi.



Inoltre, entro la metà del mese di dicembre, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” prenderà il via l’intervento di manutenzione sul viadotto situato al km 18,290 (nel territorio comunale di Solofra), per un investimento complessivo di un milione di euro.

I lavori, che consisteranno principalmente nella realizzazione di nuovi cordoli e barriere di sicurezza, oltre a ripristini corticali e nuova pavimentazione sull’opera, renderanno necessaria l’attivazione del restringimento della carreggiata.



Dopo le Festività Natalizie, Anas ha altresì comunicato che l’intervento di realizzazione delle NDBA (National Dynamic Barrier Anas) spartitraffico centrali (i cui lavori sono già in corso tra il km 14,000 ed il km 8,135, ovvero tra Montoro e Fisciano) prenderà il via anche tra Serino ed Atripalda (ovvero tra il km 20 ed il 30,400).



In sede di COV, Anas ha inoltre esposto il Piano Neve, già attivo nell’avellinese, grazie all’impegno di uomini e mezzi dedicati.



Infine, per quanto attiene alla ripresa dei lavori nella galleria ‘Monte Pergola’, Anas ha confermato che sono in corso tutte le procedure tecniche ed amministrative finalizzate al riavvio dei lavori (con nuova impresa) entro il primo trimestre 2025.