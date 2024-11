Informatori scientifici: approvata la legge regionale a firma Alaia Il progetto vede l'istituzione del registro regionale

Il consiglio regionale della Campania ha approvato oggi il progetto di legge regionale generale n. 376, volto all'istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

Il provvedimento, di cui è firmatario il presidente della commissione sanità, Enzo Alaia, rappresenta un importante passo in avanti per la trasparenza e la valorizzazione di una figura professionale cruciale per il sistema sanitario.



L'istituzione del registro regionale permetterà di raccogliere in un elenco sempre aggiornato i nominativi degli informatori scientifici operanti sul territorio, garantendo ai professionisti sanitari e ai cittadini campani un accesso sicuro e qualificato alle informazioni sui farmaci e parafarmaci.



Gli informatori scientifici, infatti, svolgono un ruolo centrale come tramite tra la ricerca scientifica e la classe medica, assicurando l'aggiornamento continuo delle conoscenze e contribuendo alla sicurezza e all'efficacia delle cure destinate ai pazienti.



"La Campania è la prima regione in Italia a dotarsi di uno strumento così innovativo e utile – ha dichiarato Enzo Alaia. - Il registro contribuirà a promuovere un uso sicuro e appropriato dei medicinali, favorendo scelte terapeutiche basate sulle evidenze scientifiche più accreditate. Un ulteriore passo in avanti per la tutela della salute pubblica".



"Il progetto di legge, articolato in quattro articoli, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e - spiega il consigliere del gruppo Italia Viva - si inserisce in una visione più ampia di trasparenza e qualità nell'ambito sanitario. La sua approvazione conferma l'impegno del consiglio regionale della Campania nel sostenere le professioni sanitarie e nel migliorare i servizi per i cittadini."