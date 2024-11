Nargi replica: "Savio potrebbe essere querelabile per quello che ha detto" Il sindaco: "Parole fuori luogo. Lo ringrazio per questi 4 mesi che ha dedicato alla nostra città"

"Mi viene un po' da sorridere per quello che ho sentito, però capisco magari l'amarezza. Voleva rimanere". A margine della premiazione delle beneremenze irpine nello sport all'ex Carcere Borbonico, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, si è espressa così dopo le parole dell'ex assessore ai fondi europei, Leandro Vittorio Savio. "Io lo ringrazio ancora per il lavoro svolto. Non è vero che non ha lavorato, anzi. Lo ringrazio per questi quattro mesi che ha dedicato alla nostra città. Per il resto non so che dire, non sono stata molto attenta nell'ascoltare le sue dichiarazioni. Sicuramente qualcuna fuori luogo. Abbiamo avuto sempre un buon rapporto, magari si è incrinato nelle ultime settimane, ma è dovuto a lui, alla sua non presenza oppure la frequentazione con altre persone. Per altre affermazioni che ho sentito, ma non credo che le abbia dette lui, non penso perché potrebbe essere querelabile per quello che ha detto".