Maria Grazia Cucinotta a Casa Reale: "Adoro questa terra e la sua gente" Calorosa accoglienza e grande apprezzamento per le bellezze del territorio: "Mi sono sentita a casa"

Grande ammirazione per l’Irpinia e le sue eccellenze. Maria Grazia Cucinotta incanta Casa Reale a Sturno in occasione dello straordinario evento Nozze d’autore. Una vetrina dedicata al matrimonio e a tutto ciò che ruota intorno ad esso curata nei minimi dettagli. Ancora una scommessa vinta per l’imprenditore arianese Giancarlo Molinario che ha creduto fortemente in questa iniziativa fino sposarla pienamente.

E la ciliegina sulla torna, è stata senza dubbio lei, la nota produttrice cinematografica italiana per la prima volta a Sturno, tra selfie, foto nei vari stand e un mega brindisi finale.

“Adoro questa terra, perché fatta di tante verità, di gente autentica, con un cuore grande e poi di tanta bellezza. Mi sono affacciata da questa meravigliosa struttura di Casa Reale e ho potuto ammirare un panorama e dei colori bellissimi. Un panorama che sicuramente cambia a seconda delle stagioni, regalando delle emozioni infinite. Sono stata accolta con tanto calore. Una struttura che ti fa sentire a casa, ti fa staccare la mente, perché entri in un posto dove sai che per qualsiasi cosa ci sono loro e si prenderanno cura di te".

E non poteva mancare a fine serata un omaggio da parte di Giancarlo Molinario fatto proprio di tipicità del territorio firmato "In Tabula".

"Siamo onorati di aver avuto la fortuna di poter ospitare una grande attrice, ma soprattutto una donna umila, che ha speso tante belle parole per il nostro territorio, mostrando grande disponibilità e cordialità con gli espositori e il pubblico presente nella nostra struttura. Una due giorni intensa e per noi una bellissima esperienza.