Al Dorso di Avellino il progetto Sicurezza Più con la madrina Big Mama

Presentato il progetto "Sicurezza+". I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati presso l'I.T.T. "G. Dorso" di Avellino. Con la madrina d'eccezione Big Mama. Il progetto pilota varato dalla Provincia di Avellino, in collaborazione con il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (FORMEDIL) di Avellino e con il Tavolo tecnico con gli Ordini professionali e ANCE, per promuovere la cultura della sicurezza nei cantieri tra i banchi di scuola.

Tra le diverse attività, un concorso di idee riservato agli istituti secondari di secondo grado di Avellino e provincia, con un testimonial d’eccezione: BigMama. "È importante sensibilizzare i giovani su un tema che riguarda il loro futuro. Mi fa molto piacere essere nella mia terra, poter sostenere progetti di questo tipo ed essere il volto del cambiamento" ha dichiarato la cantante irpina. "Anche quest'oggi mi rivolgo ai ragazzi incitandoli a credere sempre nei loro sogni e se questi sono accompagnati da una sicurezza in più è sicuramente meglio".