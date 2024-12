Acqua bene comune: contro l’emergenza idrica, un fronte compatto del Sud A Grottaminarda comitati da Puglia, Basilicata e Molise per far sentire alta la propria voce

Un nuovo capitolo nella battaglia per l’acqua come bene comune si apre a Grottaminarda, dove il Comitato interregionale “Uniamoci per l’acqua” si riunirà mercoledì 4 dicembre alle ore 18.00 nella sala “Thomas Mannino”.

L’incontro vedrà la partecipazione di associazioni, comitati e realtà civiche provenienti da Campania, Puglia, Basilicata e Molise, territori duramente colpiti dalla crisi idrica che continua a mettere a rischio comunità, aziende e risorse naturali del Mezzogiorno d’Italia.

Tra i partecipanti spiccano rappresentanti di associazioni come “La Voce di Nusco”, SVIMAR e numerosi altri comitati cittadini, tutti uniti nella volontà di sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica sul tema dell’acqua come diritto fondamentale e risorsa essenziale.

Atteso l’intervento del portavoce del coordinamento piccoli comuni Italiani, Virgilio Caivano, che sottolinea l’importanza cruciale del ruolo dell’associazionismo. “Il coinvolgimento attivo delle associazioni è fondamentale per garantire una partecipazione consapevole dei cittadini e costruire una risposta collettiva alla crisi idrica” - afferma Caivano.

L’appello è chiaro: le Regioni Puglia, Campania, Basilicata e Molise devono dialogare in maniera coordinata per definire strategie comuni e ottenere il necessario supporto da parte del Governo nazionale e dell’Unione Europea. “Solo con una visione condivisa sarà possibile affrontare questa emergenza e trasformarla in un’occasione di coesione sociale e territoriale” – conclude il Portavoce.

L’appuntamento di Grottaminarda rappresenta un segnale forte di unità e partecipazione, unendo cittadini e istituzioni locali nella convinzione che l’acqua sia un bene comune da tutelare per le generazioni presenti e future.