Tunnel, dopo 17 anni l'inaugurazione del sottopasso di piazza Garibaldi

Venerdì 6 dicembre, alle 11:30, nei pressi dell’ingresso di via Luigi Amabile, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, presenzierà all’apertura del Sottopasso cittadino di collegamento tra Piazza Garibaldi e via San Leonardo.

Dopo anni di attesa, sembra essere finalmente arrivata la luce in fondo al tunnel per il tanto atteso Sottopasso di Piazza Garibaldi. La fumata bianca è arrivata al termine di un tavolo tecnico tenutosi a Palazzo di Città e dopo il via libera definitivo da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.

“La città ha sofferto tanto ma ora dobbiamo gioire per una ferita del passato – ha dichiarato il sindaco Nargi - ho spinto tanto per l'apertura ma dobbiamo dare atto anche alla scorsa amministrazione che si è battuta tanto per fa riaprire l'opera”.

7 luglio 2007 l'inizio del cantiere dell'eterna incompiuta. E dopo quasi 17 anni di lavori, tra accelerate e riassetti del progetto, revisioni del programma di intervento e ritocchi al percorso, il tunnel della Città di Avellino viene aperto al traffico.

Venerdì quindi, è in programma l'apertura del sottopasso, con la rimozione delle transenne e via libera al transito delle auto. Si marcerà ad una velocità di 30 km orari. Una delle opere cosiddette “mangiasoldi”, circa 30 milioni di fondi pubblici investiti in quasi un ventennio, l’eterna incompiuta avellinese rimasta imprigionata nei ritardi amministrativi, finalmente vede la luce.

I numeri del sottopasso

Una galleria lunga 480 metri per collegare Piazza Garibaldi e Contrada San Leonardo, a ridosso dell’ex Mercatone oggi centro Vivendi servirà a decongestionare il traffico nel centro cittadino e agevolare l’ingresso in città dalla periferia cittadina.