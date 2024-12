Avellino: Celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi Convegno della scuola primaria Santa Chiara d'Assisi il prossimo 12 dicembre

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, avvenuta a Bologna (Palazzo Marescalchi) il 25 aprile del 1874, l’associazione di promozione sociale e culturale “Tonino Giordano” di Avellino, si è fatta promotrice del convegno presso la scuola primaria di Santa Chiara di Avellino, con l’intento di coinvolgere i piccoli alunni dell’Istituto in una esperienza diversa e originale, dando loro l’occasione di riflettere e apprendere la vita di questo illustre personaggio italiano che fu inventore, imprenditore e politico italiano.

Il convegno, infatti, assume le forme di una vera e propria esperienza per i piccolissimi alunni della scuola d’infanzia e per gli alunni della V^ A, seguiti da Mariella Bellino.

Grazie alla disponibilità e alla preziosa collaborazione del preside dell’Istituto, suora superiora Maria

Antonietta Mucci, l’associazione Tonino Giordano è riuscita a costituire un ampio e prestigioso partenariato con enti e associazioni del territorio, al fine di consolidare il forte senso di associazionismo che caratterizza la policy dell’associazione Giordano e del suo presidente Filomena Giordano e del vicepresidente Fabio Palmieri.

La formula adottata per la giornata del 12 dicembre è del tutto originale e fuori dagli schemi. Il convegno è stato, infatti, strutturato in maniera fortemente partecipativa in modo da coinvolgere i piccoli alunni e chiaramente i soggetti partner.

Questa esperienza, è iniziata già lunedì 9 dicembre, con i laboratori che hanno coinvolto le classi dell’infanzia con la simulazione della comunicazione a distanza con bicchieri e fili, a cura di Fabio Palmieri e Francesco Alfieri.e con i laboratori della classe V^A a cura di Filomena Giordano e Elisabetta de Feo.