Avellino, tutto pronto per la cerimonia di consegna delle Onorificenze Domani mattina in Prefettura la cerimonia

Domani, 13 dicembre, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi di questo Palazzo di governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, procederà alla consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



Tale titolo onorifico, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, rappresenta un riconoscimento per l’impegno, la dedizione e il contributo significativo offerto dai cittadini premiati in ambito professionale, sociale o culturale, a beneficio della comunità e più in generale del Paese.



Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, nonché i familiari degli insigniti.



L’evento sarà un’occasione per celebrare i valori di impegno civico, solidarietà e servizio verso lo Stato e la collettività, sottolineando l’importanza di queste virtù nel rafforzare il tessuto sociale del nostro Paese.



Si riporta, di seguito, l’elenco degli insigniti delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:



COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

• Cav. Brunella Asfaldo



COMUNE DI ATRIPALDA

• Cav. Giovanni D’Agostino



COMUNE DI AVELLINO

• Cav. Carmine Addivinola

• Cav. Sergio Cristallo



COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA

• Cav. Gerardo Martucci

• Cav. Luigi Tomeo



COMUNE DI FONTANAROSA

• Cav. Giampiero Spera



COMUNE DI GESUALDO

• Cav. Mario Scoppettuolo



COMUNE DI GROTTAMINARDA

• Cav. Rosaria Bruno



COMUNE DI MONTELLA

• Uff. Salvatore Malerba



COMUNE DI MONTORO

• Cav. Domenico Carratù

• Cav. Nello Sabato



COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO

• Cav. Felice Mauro Russo



COMUNE DI SERINO

• Cav. Michele De Stefano