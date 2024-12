Ariano: Gioia e sorrisi di Natale per i piccoli ospiti della pediatria L'Inner wheel club di Hirpinia per il terzo anno consecutivo al Frangipane-Bellizzi

L'Inner wheel club di Hirpinia, per il terzo anno consecutivo, ha avuto l'opportunità di donare un sorriso e un pò di gioia ai bambini ospiti del reparto di pediatria dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino attraverso la consegna di giocattoli, acquistati con il ricavato del Burraco di solidarietà già organizzato dal club.

Una targa dedicata all'evento interpreta il pensiero espresso dalla presidente Annalisa Cogliani e dalle socie, con la frase: "Il sorriso di un piccolo paziente è come un raggio di sole che spezza le nuvole" .

Un ringraziamento particolare viene rivolto al direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante, alla direttrice sanitaria Concetta Conte, al primario Raffaele Troiano, alla caposala Carmela De Donato, all'infermiera Rossella Costantino e a tutto il personale dell'unità operaiva di pediatria che ha accolto la presidente e le socie con entusiasmo e grande partecipazione.

Significative le parole di apprezzamento espresse dalla direttrice sanitaria la quale ha sottolineato l'importanza per l'ospedale di rafforzare l'alleanza con le associazioni, in particolare con il club d'Hirpinia che, come sottolineato anche dal primario Troiano, per il terzo anno consecutivo, continua a testimoniare la propria vicinanza al reparto di pediatria con la donazione di una biblioteca, di un televisore, di giocattoli e di tappetini.

La Presidente Annalisa Cogliani ha sottolineato come l'importanza di supportare e prendersi cura di quella parte di Comunità più vulnerabile, sia un principio fondamentale dell' International Inner Wheel.