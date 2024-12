Ultracentenari: Nonna Laurina a Sturno è la donna più longeva d'Italia Ha preso il posto di Claudia Baccarini, venuta a mancare a Faenza all'età di 114 anni e 72 giorni

Sale sul podio Lucia Laura Sangenito. Con i suoi 114 anni e 35 giorni è la donna più longeva d'Italia in assoluto. Un posto privilegiato occupato fino alla vigilia di Natale da Claudia Baccarini nata a Faenza il 13 ottobre 1910 e venuta a mancare dolcemente nel giorno della vigilia di Natale. Suo marito Pietro Baldi, scomparso nel 1998 era stato sindaco del paese negli anni cinquanta. Ben dieci figli, un grande simbolo di resilienza nel secondo comune più grande della provincia di Ravenna.

Una donna di grande fede, proprio come nonna Laurina a Sturno, in provincia di Avellino. Nel corso del suo compleanno il 13 ottobre scorso, aveva ricevuto gli auguri dall'Irpinia, dai familiari di Lucia Laura, per condividere insieme e con gioia il primato raggiunto. Un primo posto condiviso insieme con il distacco di pochi giorni, fino al 24 dicembre scorso.

Nonna Laurina che ha trascorso nella sua semplicità un sereno Natale, ha appreso la notizia da sua figlia Maria. Un monumento vivente, così l'ha definito nel giorno del suo 114° compleanno il sindaco di Sturno Vito Di Leo. Un grande punto di riferimento per tutta la comunità, una memoria storica, orgoglio dell'intera nazione.