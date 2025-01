Befana in pediatria ad Avellino: si rinnova l'iniziativa dei vigili del fuoco Calze e dolciumi ai piccoli degenti

Nel segno della tradizione. Anche quest'anno la befana salirà in autoscala per raggiungere il secondo piano dell'ospedale Moscati di Avellino. I vigili del fuoco di Avellino, unitamente al personale dell'associazione nazionale del corpo sezione del capoluogo, lunedì sei gennaio alle ore 09.45 si recheranno nel reparto di pediatria per portare calze e dolciumi ai piccoli degenti.