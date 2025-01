Avellino: l'emozionante giro della befana in autoscala diretta alla pediatria Un evento speciale che ha portato gioia e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale

I vigili del fuoco di Avellino, insieme all’associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Avellino e all’Unicef, hanno dato vita alla 14ª edizione della tradizionale "Befana in pediatria".

Un evento speciale che ha portato un sorriso e un pò di felicità ai bambini ricoverati al'ospedale “Moscati” di Avellino, con la distribuzione di regali e dolciumi.

La festa è iniziata con l'arrivo della Befana, partendo dal comando di via Zigarelli, a bordo dell’autoscala dei vigili del fuoco, che ha attraversato l’intera città, regalando momenti di allegria e sorpresa a chiunque incrociasse il suo cammino.

Ma il momento più emozionante è stato quando la befana, “volando” simbolicamente dal cielo, è salita al secondo piano dell’ospedale, raggiungendo i piccoli degenti e i loro genitori per consegnare i doni.

Questa iniziativa, ormai un appuntamento atteso da tutti, non ha solo l’obiettivo di portare un po’ di gioia ai bambini in degenza, ma si pone anche come un segno di vicinanza e solidarietà verso le famiglie, che affrontano momenti difficili accanto ai propri figli, e verso tutta la comunità di Avellino. Un gesto di umanità che va oltre la semplice tradizione, facendo sentire ai piccoli e ai loro cari che, anche in un periodo di difficoltà, non sono mai soli.

Un’iniziativa che ancora una volta ha dimostrato quanto l’impegno e la collaborazione tra diverse realtà locali possano fare la differenza nel rendere più lieve il peso della malattia, portando un raggio di luce nei cuori di tutti i partecipanti.