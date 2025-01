Comitato Uniamoci per l'acqua: "Chiediamo trasparenza per l'emergenza idrica" Si programmano nuove iniziative di lotta per il 2025 appena iniziato

a cura di

Gianni Vigoroso

martedì 7 gennaio 2025 alle 12:24



È fondamentale che l'Alto Calore adotti un approccio trasparente e partecipativo, coinvolgendo i cittadini nelle decisioni che li riguardano direttamente...