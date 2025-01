Air Campania, Acconcia: "Servizi sempre più efficienti e sostenibili" Gara europea trasporto pubblico locale, confermata l’efficacia dell’aggiudicazione dei Lotti 2 e 3

L’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR) ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione dei Lotti 2 e 3 della gara europea per l’affidamento in concessione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (Tpl) su gomma di interesse regionale, con durata decennale.

All’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, è stata confermata l’assegnazione del Lotto 2 (Avellino e Benevento) e del Lotto 3 (Caserta e provincia) ai raggruppamenti temporanei di imprese, con AIR Campania nel ruolo di leadership.

Il Lotto 2 prevede servizi per un totale di 20,6 milioni di km/anno, mentre il Lotto 3 include servizi per 16,2 milioni di km/anno. Complessivamente, i due lotti copriranno 36,8 milioni di km/anno.

"Accogliamo con grande soddisfazione la conferma dell’aggiudicazione dei Lotti 2 e 3, che consolida il ruolo centrale di AIR Campania nel migliorare la qualità del trasporto pubblico locale in Campania – ha dichiarato l’amministratore Anthony Acconcia -. Ora guardiamo avanti con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e sostenibili per i cittadini".