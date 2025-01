Csv Irpinia Sannio e associazioni uniti contro le guerre a sostegno dell'Ucraina Proseguono le attività di raccolta di beni di prima necessità

Il Csv Irpinia Sannio ets con le associazioni delle province di Avellino e Benevento rinnova il proprio impegno per sostenere la popolazione ucraina in questa fase di grave emergenza umanitaria.

A tre anni di distanza dall'invasione dell’Ucraina da parte della Russia il centro servizi per il volontariato prosegue nelle attività di raccolta di beni di prima necessità nel segno di una cultura del dono che si fa azione concreta di solidarietà, nei confronti delle popolazioni in difficoltà, e quindi missione, con il viaggio che il prossimo 27 febbraio vedrà una delegazione di volontari di Irpinia e Sannio recarsi al fronte per consegnare due ambulanze e tutto il materiale frutto della campagna di raccolta lanciata nella giornata di ieri e che andrà avanti fino al prossimo 20 febbraio.

Associazioni, volontari, istituzioni locali, aziende e semplici cittadini potranno recarsi presso le sedi del Cesvolab di Avellino, in corso Umberto I, e di Benevento, in viale Mellusi, per donare i seguenti beni: farmaci e dispositivi medici (antinfiammatori, antibiotici, antipiretici, agenti per l’emostasi, garze, bende, sistemi flebo, siringhe, sacche per alimentazione parenterale); materiali per il freddo (sacchi a pelo), beni per bambini (pannolini, omogeneizzati, prodotti per l’igiene di neonati e bambini).

"Sono passati già tre anni da quando - ricorda il presidente del Csv Irpinia Sannio ets Raffaele Amore - come centro servizi per il volontariato lanciammo il primo appello alla solidarietà invitando le popolazioni di Irpinia e Sannio ad aiutare l’Ucraina ed oggi, nel ribadire questo appello e lanciare una nuova campagna di raccolta di beni di prima necessità, il nostro Csv ribadisce il proprio ruolo centrale nella promozione dei valori etici e morali, nella solidarietà verso le fasce sociali emarginate, nella divulgazione della pace, del dialogo interculturale per la coesistenza tra i popoli, nel rispetto della loro identità.

E’ importante che tutti, anche i giovani, si sentano coinvolti in questa campagna di solidarietà. L’amore per il prossimo oggi è anche dare aiuto all’Ucraina. Irpinia e Sannio uniti contro le guerre a sostegno della popolazione Ucraina".