Candelora in migliaia a Montevergine: Si sale in auto e con la funicolare Pronto il piano anti caos. La festa si celebra di domenica e la strada provinciale resta aperta

Sono attesi migliaia di fedeli a Montevergine, domenica 2 febbraio, per la festa della Candelora. Una festa antica e attesissima, che rinnova il rito antico della Juta dei Femminielli da Mamma Schiavona. La Questura di Avellino con una nota stampa precisa che l'arrivo in vetta, per raggiungere il santuario di Montevergine domenica 2 febbraio 2025, potrà avvenire sia con la funicolare, di cui saranno potenziate le corse, che tramite la strada provinciale. Via libera per auto e pullman fino all'esaurimento dei posti disponibili nelle aree sosta del Santuario. Poi la strada verrà chiusa e la scalata del monte sacro potrà essere consentita solo con la funicolare, piuttosto che tramite il sistema Navette che verrà predisposto. Il piano mobilità sarà messo a punto in un apposito comitato, intanto fervono i preparativi per la settimana di eventi che scandirà l'attesa della candelora. Intanto la Questura informa:"La questura di Avellino informa che in occasione del giorno della Candelora sarà possibile raggiungere il santuario di Montevergine sia percorrendo la viabilità ordinaria S.P. ex S.S374, sia utilizzando la funicolare". Nella giornata di ieri si erano diffuse notizie relative alla chiusura della provinciale. Una chiusura che avrebbe reso impossibile accedere al santuario con auto proprie, con tanti disagi per i pellegrini. Oggi la smentita della Questura. Anche quest’anno è previsto un notevole afflusso di pellegrini con pullman provenienti anche da fuori regione.

La voglia di comunità è il filo conduttore degli eventi che ci saranno nella prossima settimana: proiezioni, dibattiti, sfilate, laboratori, eventi artistici di ogni genere per raccontare un universo in cui non esistano distinzioni, barriere, crepe dove ognuno può contare sull’altro.

Tra i vari ospiti presenti nel programma congiunto, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, le teologhe Adriana Valerio e Letizia Tomassone, Vladimir Luxuria, l’artista pop Piergiuseppe Pesce, chiamati a riflettere sulle trasformazioni che attraversano il nostro tempo, sulla spiritualità e sulle tradizioni. La fiaccolata dalla chiesa dell’Annunziata e San Guglielmo al piazzale della Funicolare di Mercogliano, inaugurerà il cartellone: appuntamento il 26 gennaio. Un corteo che richiama il messaggio di solidarietà e condivisione del Giubileo e si fa monito contro ogni forma di guerra. Alle 19, nello Spazio Arena di Avellino, sarà inaugurata la mostra dell’artista Piergiuseppe Pesce e di Massimo Saveriano “Tessitori d’amore…la rete dei diritti”, installazione promossa dall’associazione “Per Grazia Ricevuta” in collaborazione con Piergiuseppe Pesce sul tema dell’amore senza confini.

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, la Candelora accoglierà, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Mercogliano, il Laboratorio di Pace “Incontriamoci. Sì alle differenze, no alle diseguaglianze” a cura delle ACLI di Avellino con la partecipazione di don Carmine Allegretti, direttore della Biblioteca Statale di Montevergine. Una giornata che proseguirà presso la Sala Consiliare del Comune di Mercogliano con “Sperare insieme”, dialogo con il vicario generale don Pasquale Iannuzzo. Modera Ilaria Di Gaeta, delegata alla cultura, al turismo e alla gentilezza del Comune di Mercogliano e responsabile del Progetto Pace delle ACLI di Avellino. Alle 19.15, Apple Pie sarà protagonista del confronto dal titolo “Il diritto di essere se stessi” con la dirigente psicologa del consultorio disforia di genere dell’Asl di Salerno. Mentre Legambiente proporrà nelle sale del Museo Mira la mostra “Intersezionale” di Laura Petretta.

Il 28 gennaio al Multiplex di Mercogliano è il cinema a raccontare la libertà di amare con la proiezione di “Malafede” di Chiara Borsini, Marialuisa Greco e Paolo Corazza, e di “Femmenell” di Andrea Fortis, con Zia Lidia Social Club. Il 29 gennaio ci sarà la proiezione del documentario “Malafede” presso l’Istituto comprensivo di Mercogliano. Seguirà, alle 18.30, al Teatro 99 Posti, la performance antropologica “Posseduti dalla tradizione” di Carlo Preziosi. A introdurre e concludere l’incontro Antonello Petrillo, sociologo di Unisob. Alle 20.00 nello stesso teatro di Torelli di Mercogliano, Laura Pusceddu propone il suo spettacolo di Stand up comedy “Grandma”. Ma la Festa della Candelora abbraccia anche lo sport. Il “Cuore dei diritti” sarà di scena al Palazzetto dello Sport durante la partita Avellino Basket vs Pesaro.

Mentre Addò Italia-Bar Leo di Viale San Modestino a Mercogliano ospiterà l’inaugurazione musicale dell’installazione multimodale “Turris eburnea” a cura di Magnitudo. Il 30 gennaio il laboratorio “Sacra è la montagna” a cura di Legambiente fa tappa all’IC di Mercogliano, torna anche il laboratorio di pace per gli allievi dell’Istituto Maria SS. Di Montevergine. Dalle 17, ad attraversare il Corso Vittorio Emanuele, da piazza Libertà fino all’Eliseo, la parata dei diritti itineranti, a ribadire la volontà di essere sempre dalla parte dei più deboli. A cura delle associazioni Avionica, Caos, I-Ken, Pgr, Movimento per la Candelora, Arci Avellino. Alle 18 al Palazzo Abbaziale del Loreto, “Eretiche, streghe, donne-Protestantesimo e cattolicesimo a confronto” con Letizia Tomassone, pastora e teologa valdese e Adriana Valerio, storica e teologa. Modera Ottavio Di Grazia. In serata, alle 20, al Bar Love di Mercogliano, Apple Pie promuove la “Biblioteca umana. Coltiviamo Empatia”, un viaggio tra storie e testimonianze. Si prosegue all’Ex Cinema Eliseo con “Fiorivano le viole” di Officina Cinema, Gaia Recine e Anastasia Maria Crisci e Quir di Nicola Bellucci in anteprima Nazionale. Ospite il protagonista Massimo Milani.

Una serata promossa da Pgr, Caos, Avionica, Movimento per la Candelora, Arci Avellino, in collaborazione con il Laceno d’oro. Modera Bianca Fenizia. Il 31 gennaio, all’auditorium dell’IC di Mercogliano, “Karibuni – Il sangue è rosso per tutti”, spettacolo teatrale con la regia di Bruno Petrosino a cura di Pgr. La tradizione della Candelora incontra, infine quella di Terrafuoco con il rituale della festa intorno al fuoco che torna a scaldare il centro storico di Avellino con musica live e don Vitaliano dj set feat. BugliOne in piazza Duomo a cura di Caos, Pgr, Avionica, I-Ken, Movimento per la Candelora, Arci Avellino. Il primo febbraio ad alternarsi saranno spazi di confronto e musica con “Tutt’ se fa pe’ te, Mamma Schiavona”, in programma, alle 17.30, alla chiesa San Francesco di Mercogliano, si terrà una conferenza musicata con fra Fedele Mattera e Francesco Lepore.

Alle 18,30, presso la sede di Avionica, “A lume di Candelora” dialogo con Carolina Vesce, docente di antropologia culturale all’Università di Messina. Si prosegue, alle 19.30 all’auditorium dell’IC di Mercogliano con un confronto su“Ragione e Religione” con il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone e Antonello Sannino, presidente Osservatorio LgbtQiA+ della Campania, modera Francesco Lepore, giornalista. A concludere l’incontro Ilaria Di Gaeta, delegata alla cultura, turismo e gentilezza del Comune di Mercogliano. Alle 22 l’ormai tradizionale festa al 35mm, al Multiplex di Mercogliano con “Adoro”, un party fuori dagli schemi, nel segno della libertà che vedrà ospiti speciali Vladimir Luxuria e Priscilla, Hosts di Drag Race Italia. Il 2 febbraio sarà il giorno del pellegrinaggio da Mamma Schiavone con la benedizione delle candele e la santa messa e l’allestimento di un villaggio accogliente che ospiterà canti e balli. Tra i gruppi che faranno rivivere le antiche tradizioni nel piazzale della Funicolare A Paranza r’o Lione di Scafati con la partecipazione di Nicola Coppola, musicista jazz, e ancora la Paranza Mezzone di Giugliano, A Pid? Ferm? di Cosenza e I ritmi del focolare con un laboratorio sugli strumenti poveri del Sud Italia. Ad accompagnare l’intera settimana di eventi “Sogni di carta. Immagini di una comunità”, uno spazio itinerante in cui saranno realizzate cartoline tramite un’antica macchina da stampa manuale così da ricordare luoghi, origini e persone, a cura dell’associazione Castellarte