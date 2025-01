Largo Castello, al via il senso unico di marcia verso Corso Umberto L’ordinanza della Polizia municipale è finalizzata a rendere più fluida la circolazione

Parte l’istituzione del senso unico di marcia in Largo Castello, con direzione Corso Umberto I. Dal prossimo 1 febbraio, così come disposto dal Comando della Polizia municipale con apposita ordinanza, sarà obbligatorio svoltare a destra all’intersezione Via Fricchione-Largo Castello, per i veicoli provenienti da Via Fricchione.

L’ordinanza istituisce anche l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in via Generale Rotondi, all’intersezione con Via Circumvallazione, il divieto di fermata sul lato sinistro di Largo Castello, secondo la direzione di marcia, e l’istituzione del divieto di fermata sul lato destro, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Circumvallazione e l’intersezione con Via Fricchione.

Alla luce dei traffici veicolari riscontrati nella zona dalla Polizia municipale, il provvedimento nasce dalla necessità di apportare modifiche, in via provvisoria e sperimentale, alla viabilità in Largo Castello, al fine di rendere più fluida la circolazione dei veicoli, anche con la sistemazione complessiva ed organica della segnaletica.