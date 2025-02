Mercogliano: la gioia per la nuova sede dell'asilo Santangelo a Capocastello Don Vitaliano Della Sala: "È quello che serve che sfatare il mito della violenza e della camorra"

La gioia di Capocastello e di Mercogliano per l'inaugurazione della nuova sede dell'Asilo Infantile e Laboratorio Femminile Santangelo ETS. Ecco il rilancio di un luogo di aggregazione rivolto nell'immediato ai più piccoli, ma determinante per i giovani del territorio da oratorio e centro polifunzionale. "Riconsegniamo a Mercogliano questo luogo di aggregazione. - ha spiegato Don Vitaliano Della Sala - È una scuola materna, un asilo nido, è il luogo del servizio civile, dell'oratorio. Qui si incrociano bambini e ragazzi con le famiglie. È quello che serve a Capocastello anche per sfatare il mito della violenza e della camorra". "I giovani sono già il presente. - ha aggiunto Suor Marisa Barile, direttrice dell'Asilo Infantile Santangelo - Come diceva Don Bosco c'è un punto accessibile al bene e trovando questo bene accessibile loro riescono a dare il meglio. Investiamo sui giovani".

Il sindaco D'Alessio: "Struttura fondamentale"

Il messaggio del Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, con la presenza delle istituzioni per una ripartenza decisa e voluta dal sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio: "Hanno ridato alla luce una struttura fondamentale per il nostro territorio con tanti sacrifici di Don Vitaliano e delle suore. Dobbiamo sostenerli affinché questa struttura possa ridare la giusta aggregazione, l'aggregazione che deve tornare a Mercogliano".