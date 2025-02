Avellino, manifestazione di interesse per la "La Notte di San Modestino 2025" Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro le 12 del 7 febbraio

di Paola Iandolo

In vista dell’imminente doppia festa in città, quella del 14 febbraio - il giorno di San Valentino è anche il giorno del Santo Patrono di Avellino - il Comune guidato dalla sindaca Laura Nargi organizza l’evento “La Notte di San Modestino – Edizione 2025”. Come da tradizione si terrà in Piazza Libertà, il 14 e 15 febbraio, “offrendo uno spazio di aggregazione sociale in un momento significativo dell’anno e promuovendo le eccellenze locali”. Al via la manifestazione di interesse per affidare la gestione della due giorni.

La decisione rientra nell’ambito di una più generale “strategia di sviluppo turistico integrata, con l’obiettivo di incrementare la domanda turistica e creare ricadute economiche positive per il territorio. Questa strategia – fanno sapere dall’amministrazione comunale – si basa su un approccio di qualificazione e destagionalizzazione dei flussi turistici, puntando a valorizzare il patrimonio culturale locale e a rendere Avellino una meta attrattiva in diversi periodi dell’anno”. “Nell’ambito di tale percorso, l’Amministrazione ha già intrapreso numerose iniziative di promozione territoriale, realizzando eventi in vari quartieri della città”. E sulla scia di questa strategia, in occasione del 14 febbraio, “l’Amministrazione intende organizzare una manifestazione variegata, con espositori ed attrazioni, denominata La Notte di San Modestino – Edizione 2025. Un evento mirato a promuovere e valorizzare le tradizioni locali, i prodotti artigianali, artistici e gastronomici sia locali che nazionali, puntando a offrire una vetrina delle eccellenze del territorio. L’obiettivo è di offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza coinvolgente e festosa che valorizza la tradizione e l’identità locale”.

“L’organizzazione dell’evento prevede l’installazione di strutture assegnate ad operatori economici selezionati per l’esposizione e la vendita di prodotti. Inoltre, la manifestazione sarà arricchita da altre strutture in specifiche aree allo scopo designate, contribuendo a creare un’atmosfera festosa, incentivare l’afflusso turistico e sostenere il commercio locale. Con l’obiettivo di garantire una gestione efficace e professionale si intende affidare l’organizzazione dell’evento a una società esterna qualificata, selezionata mediante un Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse. La società selezionata sarà incaricata di gestire le strutture e l’allestimento in modo armonioso delle stesse, in linea con il tema dell’evento. La proposta progettuale dovrà includere un programma dettagliato, con una disposizione ben definita delle casette, le caratteristiche degli articoli in vendita e una serie di eventi collaterali, tra cui l’inaugurazione dell’evento, spettacoli ed altre attività che coinvolgono la comunità”.Saranno quindi allestite le tipiche “casette” in legno. Il Comune di Avellino, se necessario, metterà anche a disposizione, in comodato d’uso gratuito temporaneo, le 25 casette già utilizzate durante le festività natalizie, con una riduzione dell’80% dell’importo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico. Il Comune al fine di dare il necessario supporto all’evento provvederà ad attivare iniziative promozionali. Le domande di partecipazione si potranno presentare entro le 12 del 7 febbraio prossimo.

La manifestazione di interesse è aperta a associazioni culturali e altri enti di carattere privato (fondazioni, comitati, dotate di personalità giuridica, oltre a organizzazioni come le associazioni di promozione sociale, le associazioni e società sportive, circoli culturali, ricreativi o sociali, e altre associazioni anche non riconosciute formalmente, purché senza scopo di lucro, che abbiano un’esperienza consolidata nell’organizzazione di eventi culturali, artistici o sociali e una comprovata capacità di promuovere iniziative che valorizzano le tradizioni e il patrimonio locale; società cooperative, imprese e società di capitale con finalità di lucro, come per esempio cooperative, aziende e altre forme societarie con scopo di lucro, purché si dedichino alla realizzazione di iniziative di interesse generale in ambiti quali cultura, spettacolo, sport, ricreazione e organizzazione di eventi”.