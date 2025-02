Avellino: sinergia possibile tra la Candelora e la Vela Muxe messicana Visita dell'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba, a Palazzo di Città

"Quale futuro per la nostra città: così l'amministrazione comunale di Avellino chiama alla partecipazione. Con un questionario online sarà possibile avanzare proposte. In mattinata a Palazzo di Città il sindaco del capoluogo irpino, Laura Nargi, ha ricevuto una delegazione del Messico guidata dall'ambasciatore in Italia, Carlos Garcia de Alba. Sinergia possibile tra la Candelora irpina e un evento simile nel Paese del continente americano, La Vela Muxe.

"I Muxes potrebbero venire già a febbraio 2026"

"Vengo ad estendere un invito al sindaco per andare in Messico nel novembre 2025 e se le autorità e il sindaco di Juchitan saranno d'accordo si firmerà questo gemellaggio, questo inizio di collaborazione in Messico e poi ci sarà la reciprocità. I Muxes potrebbero venire, magari già a febbraio 2026, qui ad Avellino per continuare questa collaborazione": ha affermato l'ambasciatore. "È molto sentito e molto valorizzato il ruolo della donna anche in ambito politico. Me lo faceva notare con i punti in comune tra le diverse realtà": ha aggiunto Nargi.