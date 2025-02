Videosorveglianza: ad Avellino 82 nuove telecamere, ecco dove Nargi: "Interveniamo per rafforzare i presidi di legalità nelle aree più vulnerabili della città"

"Il Comune di Avellino ha ottenuto il finanziamento di ben 2 decreti, per complessivi 461.000 euro, finalizzati all’installazione di 82 nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio cittadino": ecco la nota ufficiale dell'amministrazione comunale. "I provvedimenti, rispettivamente da 250.000 e 211.000 euro, sono stati firmati dal Ministero delle Infrastrutture, che ha accolto i progetti messi nero su bianco dal Servizio Strategico Europa dell’ente di Piazza del Popolo, nell’ambito del Programma operativo complementare Legalità 2014-2020. - si legge nel comunicato - Le telecamere saranno distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio cittadino, integrandosi con la Control room ed il sistema già attivo. Nello specifico, si tratta di 66 telecamere fisse “Tlc bullet”, 8 con rotazione a 360 grandi “Tlc speed dome” ed altre 8 con tipologia “targa sistem”, capaci cioè di inquadrare anche le targhe delle automobili. Nei progetti finanziati dal Governo, è fissata anche l’allocazione dei nuovi dispositivi. Saranno installate al Centro storico, in Villa comunale, a Corso Vittorio Emanuele, presso l’ex Eliseo, a via Barone, via De Concilij, nella Villa comunale di via Colombo, e nella stessa strada all’ingresso del Liceo Colletta, a Contrada Chiara, presso la Scuola di San Tommaso, a Parco Manganelli, Parco Kennedy, Piazza Castello, al prolungamento di Viale Italia, presso le rotatoria di via Serroni e della Bonatti, a viale Oberty, Piazza della Libertà, Palazzo di Città, Contrada Sant’Eustachio e Contrada Bagnoli".

Nargi: "Rafforzeremo presidi di legalità nelle aree più vulnerabili"

"In linea con le finalità del progetto e con la volontà di elevare il livello e la percezione della sicurezza in città, sfrutteremo questi fondi per realizzare la sostituzione ed il potenziamento del sistema di video sorveglianza. - afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi - Vogliamo rafforzare le condizioni di legalità necessarie per favorire lo sviluppo economico del nostro tessuto produttivo, ma anche contrastare la vendita di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol, i furti e gli atti di vandalismo. Con questo progetto interveniamo concretamente per rafforzare i presidi di legalità nelle aree più vulnerabili della città, dal centro ai quartieri".