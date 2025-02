Bonito in festa per i 100 anni di Maria Antonina, ballerina di tarantella L'elisir di lunga vita della super nonnina del borgo del buon vivere

Bonito in festa per i 100 anni della signora Maria Antonina Rossetti, la super nonnina amata dalla comunità del borgo irpino. Una vita di sacrifici nei campi e nelle risaie e uno spirito e una tenacia d'altri tempi quello della allegra nonnina, che tanto ama ballare sui ritmi della tarantella. Il suo segreto di lunga vita è un bel bicchiere di vino al giorno, raccontano i suoi cinque figli e i suoi nipoti. "Siamo orgogliosissimi della nostra Maria Antonina - racconta il sindaco Giuseppe De Pasquale -. La ricordo sempre così la nostra Maria Antonina, forte, allegra, vitale, ricca di fede e sani valore. Ha tramandato alle giovani generazioni le ricette della nostra tradizione. E' stata la voce intensa dei canti tipici e antichi delle nostre tradizioni. Maria Antonina è una pietra miliare della nostra comunità". Ma non solo. Maria Antonina ama guardare la tv in particolare il gioco dei pacchi in tv condotto dal suo idolo Stefano De Martino che sogna di incontrare un giorno.Ieri Maria Antonina è stata festeggiata da tanti in paese. Anche il sindaco de Pasquale ha voluto farle visita lasciandosi trascinare in qualche passo di danza dalla sprintosa nonnina.