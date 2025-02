Notte di San Modestino, La Stella: "I commercianti faranno la loro parte" "Attività aperte almeno fino alle 22": la soddisfazione di Confcommercio Avellino

Nelle scorse ore la lettera aperta da parte dell'assessore alle attività produttive e del commercio del Comune di Avellino, Alberto Bilotta: l'invito agli esercenti di restare aperti almeno fino alle 22 con le proprie attività venerdì prossimo, 14 febbraio, in occasione delle celebrazioni dei Santi Patroni del capoluogo irpino, Modestino, Fiorentino e Flaviano, e della festa di San Valentino. "Un'intera serata dedicata al commercio tra le vie del centro con la presenza di bottari, artisti di strada e iniziative per grandi e piccini": si legge nella missiva. Un'idea recepita con soddisfazione dal Confcommercio Avellino e dal presidente Oreste La Stella. "Come Confcommercio ritieniamo molto importante l'iniziativa programmata dal Comune. - ha spiegato a OttoChannel - Per gli avellinesi e per le attività commerciali può determinare un polo di attrazione per quella giornata e l'attenzione alla città".

"Gli esercenti faranno la loro parte"

L'obiettivo di puntare a tutte le soluzioni utili per rispondere alla crisi del commercio: "Tutto ciò che può movimentare qualsiasi Comune, in questo caso Avellino, non può che fare bene al commercio. - ha aggiunto La Stella - Ci auguriamo che questa iniziativa possa entusiasmare ogni cittadino e i giovani legando il divertimento al commercio. Sono convinto che gli esercenti faranno la loro parte".