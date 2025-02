Il caffè cantato di Mario da Avellino e Sanremo: "Grazie a tutti per l'affetto" L'avventura del giovane barista che ha duettato con Gigi D'Alessio nella città dei fiori

E’ iniziato il Festival di Sanremo 2025 e anche l’avventura di Mario Peluso, barista avellinese popolarissimo sui social, nella città della canzone tra vip e canzoni. Spopola su Tik Tok Mario ,fresco di una esibizione sulla Rai con il suo idolo Gigi D'Alessio, e che da qualche giorno è arrivato a Sanremo per vivere una nuova straordinaria avventura. Dal Bros di Via Del Balzo ad Avellino è approdato nella cittadina dei fiori e della musica come testimonial della Kimbo, che ogni anno è impegnata con il suo caffè durante il Festival. E proprio Mario ad annunciare che sarà a Sanremo con il suo caffè cantato. Ma non solo. Nei suoi video mostra come in tanti lo stiano salutando con gioia, magari chiedendo un selfie a ricordo e lui commosso dice: "grazie per l'affetto che mi state dimostrando tra le strade di Sanremo"