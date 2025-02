Avellino: La Provincia pronta a dare vita al polo museale e del libro Il palazzo della cultura, sarà interessato da interventi di adeguamento e miglioramento

La Provincia pronta a dare vita al polo museale e al polo del libro. Il progetto prevede il trasferimento della sezione archeologica del museo irpino dal palazzo della cultura in corso Europa ad Avellino al carcere Borbonico, mentre palazzo della cultura sarà dedicato esclusivamente a biblioteca, mediateca, emeroteca e sezione ragazzi.

Il palazzo della cultura, inoltre, sarà interessato da interventi di adeguamento e miglioramento. La Provincia di Avellino ha previsto un investimento pari a 2.299.990 euro e ha ottenuto 1.750.000 euro di finanziamento dalla Regione Campania, a valere sulle risorse FSC 2021-2027.

“È un obiettivo a cui l’ente lavorava da anni - dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Finalmente, siamo vicini a un traguardo storico che esalterà ancora di più due patrimoni della città e dell’Irpinia. Entrambe le strutture, palazzo della cultura e carcere Borbonico di Avellino, verranno ulteriormente valorizzate.

Due scrigni di tesori straordinari che, quotidianamente, cerchiamo con i nostri operatori di far brillare con una serie di iniziative. Programmi che registrano sempre apprezzamenti da più parti. Con la realizzazione di due poli specifici, uno del libro e l’altro per il racconto del territorio, andiamo nella direzione di esaltare ancora di più le ricchezze che vantano e i progetti che si organizzano”.

La necessità di provvedere al trasferimento della sezione archeologica del museo irpino ad un nuovo impianto espositivo da inserire all’interno del complesso monumentale del carcere Borbonico ha, dunque, due obiettivi: un’unica sede al fine di avere conoscenza del territorio irpino che nel tempo è stato contaminato da numerosi popoli e civiltà; un’esposizione dei reperti archeologici in un contesto adeguato mediante la realizzazione di una nuova sezione archeologica.

La nuova sezione archeologica, da realizzarsi all’interno del Carcere Borbonico, punta a narrare in modo completo e immersivo la storia dell’Irpinia. Si mira a realizzare un percorso scientifico ed espositivo che porterà i visitatori da un lato alla scoperta dell’evoluzione del museo stesso dalla sua fondazione ad oggi, dall’altro raccontare le storie dei personaggi, dei collezionisti, dei donatori, degli archeologi che ne hanno plasmato l’identità. Contestualmente verranno esplorati i contesti di scavo, le modalità di ricerca archeologica ed in particolare la linea del tempo museale che va dal museo domestico di Zigarelli fino ad oggi. Il progetto espositivo, inoltre, mira all’accessibilità diversificata dei fruitori (esperto in archeologia e non) mediante l’integrazione di tecnologie multimediali e didascalie esplicative che rievocano il passato.

Per il Palazzo della Cultura è previsto un adeguamento degli impianti e una rifunzionalizzazione degli spazi.