Uffici postali: anche in Irpinia le cartoline per gli innamorati La ricorrenza di San Valentino e la dedica speciale di poste italiane

Poste Italiane celebra anche quest’anno la festa degli innamorati dedicando a San Valentino due colorate cartoline filateliche.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

La cartolina semplice, negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Avellino, online su poste.it, oltre che nei dieci spazio filatelia dove sarà disponibile anche un annullo speciale.

La cartolina puzzle dal titolo “Game over”, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore. Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.