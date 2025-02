Costruttori: la nuova sfida digitale ad Avellino Il presidente Sarno: "Avellino vive un momento di difficoltà oggettiva, il PUC ha 18 anni"

La trasformazione digitale del settore costruzioni: un obiettivo, ma allo stesso tempo l'orizzonte posto ad Avellino da ANCE e Formedil in un convegno sulla formazione e la certificazione delle competenze BIM in edilizia. "L'obiettivo è dato dalla normativa. - ha spiegato a OttoChannel il presidente di ANCE Avellino, Silvio Sarno - Le stazioni appaltanti sono obbligate dal primo gennaio 2025 a digitalizzare l'appalto. Oggi è una giornata di informazione e formazione per gli imprenditori e per i tecnici delle imprese affinché comprendano che digitalizzare l'impresa non è solo un atto di consapevolezza, ma sarà quasi un obbligo a breve".

"Offrire dati certi alle imperse e agli imprenditori"

La prospettiva del settore con il comparto che sta vivendo un buon momento: "Adesso ci sono le opere del PNRR che sono in completamento e, tornando alla digitalizzazione, ciò che va compreso è come gli appalti privati vorranno recepirla per offrire dati certi alle imprese e agli imprenditori".

"Il PUC va aggiornato, ha 18 anni"

Ad Avellino l'attesa di un aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale: "La città vive un momento di difficoltà oggettiva con il PUC che dovrebbe essere aggiornato. Ormai il piano che regola le attività urbanistiche della città ha 18 anni e sarebbe il caso che ci si mettesse mano. Bisognerà vedere quali sono le intenzioni dell'amministrazione e c'è da dire che un piano va aggiornato e rifatto non pensando solo alle nuove case, ma pensando alle nuove esigenze delle persone che ci abitano".