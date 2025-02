Neurologia Ariano: "Reparto di alta competenza professionale e grande umanità" A scriverci è il figlio di una paziente ricoverata attualmente nel reparto del Frangipane-Bellizzi

"Ho toccato con mano la grande umanità e professionalità del personale in servizio nel reparto di neurologia dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, a partire dal primario Antonio Monaco, il suo team di medici, infermieri ed Oss".

Sono le parole del figlio di una paziente che ha preferito restare anonimo e che ha fatto pervenire alla nostra redazione una lettera di compiacimento indirizzate da come si legge anche al direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante e alla struttura sanitaria arianese.

"Mia madre una settimana fà è giunta al pronto soccorso in tarda notte con un presunto attacco ischemico dovuto ad uno scompenso cardiaco. E' stata presa in cura dai medici di turno i quali oltre a mostrare capacità gestionale, hanno tempestivamente affidato la paziente ad ad un reparto di livello avanzato.

A preoccuparmi erano soprattutto delle patologie pregresse e tutto è stato approfondito con il trasferimento al reparto di neurologia dello stesso nosocomio.

Tengo ad esprimere la mia gratitudine per l'assistenza ricevuta nei confronti di mia madre nel suo lungo ricovero in un reparto dove vita e morte si intrecciano, si sfiorano, viaggiano insieme fino a percorrere strade diverse. Fin da subito - continua la lettera - non mi è mai parso un luogo funereo, dominato esclusivamente da sofferenza e afflizione. Da persona attenta ho sempre avvertito nei confronti di tutti i pazienti ricoverati un grande calore umano. Non sono un medico, ma sono convinto che l’efficacia di qualsiasi terapia dipenda anche dall’empatia e dalla tolleranza di chi la somministra...Per questo sono sinceramente grato a tutto il personale del reparto di neurolgia e lo voglio scrivere, perchè “scripta manent”!

Questa è la dimensione 'umana' che a me piace,che ho toccato e che ho sempre sognato da uomo di stato come questo è stato il mio obiettivo: farvelo sapere, dicendovi Grazie.