La Provincia pronta ad elaborare un piano di protezione dai mutamenti climatici La Provincia vorrebbe avvalersi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per elaborarlo

di Paola Iandolo

La Provincia di Avellino chiede il sostegno della Regione Campania per la elaborazione di un piano di protezione civile mirato a contrastare gli effetti dei mutamenti climatici sul territorio. Cogliendo l’opportunità offerta dall’aggiornamento biennale del piano di protezione civile, il Presidente Rizieri Buonopane si prepara ad affrontare gli eventi meteorologici estremi che il drastico cambiamento del clima provoca, rafforzando la pianificazione di emergenza cosiddetta multi rischio, con lo sviluppo di modelli previsionali e sistemi di monitoraggio e allarme, anche potenziando quelli esistenti. In linea con le raccomandazioni dell’Unione Europea alle autorità nazionali e locali, valendosi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Provincia punta in definitiva a costruire un coordinamento istituzionale anche nella progettazione di interventi di risanamento di un territorio già al centro di ripetuti fenomeni calamitosi.