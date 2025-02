Avellino, domenica di eventi e gente in strada. Nargi: non può piovere sempre Corso affollato per l'evento

Domenica di folla al corso per la grande festa in onore dei santi Patroni ad Avellino. La città si è animata con spettacoli di artisti di strada, mimi, maghi, trampolieri e mangiatori di fuoco, trasformando le strade in un luogo magico e suggestivo. Il ritmo travolgente de I Bottari di Macerata Campania ha aggiunto un tocco di tradizione e folklore, facendo vibrare Avellino al suono delle percussioni e regalando emozioni indimenticabili ai partecipanti. La città si è riempita di colori, musica e risate, offrendo momenti di puro divertimento a tutte le famiglie che hanno scelto di trascorrere la domenica ad Avellino."Non può piovere per sempre": un messaggio di speranza e rinascita rilanciato dall'amministrazione.

"Ecco a voi la gioia e l’entusiasmo di tantissime famiglie che hanno scelto Avellino per passare una domenica spensierata - spiega il sindaco Laura Nargi mostrando le foto sui social -.

Artisti di strada, mimi, maghi, trampolieri, mangiatori di fuoco, I Bottari di Macerata Campania, tutti hanno accompagnato questo straordinario secondo atto delle celebrazioni dedicate ai nostri Santi patroni

Oggi è stata una giornata meravigliosa, piena di colori, di sorrisi, di musica e di risate. Una domenica in città. Una grande festa per tutti".