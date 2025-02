La protesta dei trattori: pronti ad una nuova mobilitazione in Irpinia La crisi che sta colpendo agricoltori, allevatori e pescatori

Il comitato agricoltori avellinesi media valle del Sabato ha organizzato per il 23 febbraio 2025 una grande mobilitazione cittadina per riportare l’attenzione sulla crisi che sta colpendo agricoltori, allevatori e pescatori. L’evento avrà inizio alle 16:00 con il raduno dei trattori presso il piazzale degli Irpini, simbolo della resistenza del mondo agricolo.

Da lì, i mezzi agricoli attraverseranno il cuore di Avellino, in una manifestazione visibile e d’impatto che intende dare voce a chi ogni giorno lavora per garantire cibo sano e sostenibile.

Il corteo raggiungerà Piazza Kennedy, dove si uniranno i sindaci dei comuni limitrofi, per poi proseguire verso Piazza Libertà, dove si terrà un convegno pubblico sui temi dell’agricoltura e del diritto dei cittadini a un’alimentazione sicura e accessibile.

Durante la manifestazione sarà attivo un banchetto per la raccolta firme a sostegno della petizione popolare indirizzata al presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e al governo italiano, con cui si chiedono interventi concreti per salvaguardare il settore agricolo e garantire il futuro delle imprese e delle comunità locali.

Il comitato invita associazioni, cittadini e istituzioni a unirsi alla mobilitazione per dimostrare che senza agricoltori, allevatori e pescatori, non può esserci futuro. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e adesione contattare Roberto Lauro +39 380 346 2089.