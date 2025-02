Secondo tribunale in Irpinia, incontro positivo a Roma: ecco le ultime novità Delegazione Forza Italia Ariano a colloquio al ministero della giustizia

Una delegazione di Forza Italia di Ariano Irpino, guidata dal segretario cittadino Giancarlo Giarnese e composta da Giancarlo Di Gregorio, Crescenzo Perrina e Alessandro Moschillo, è stata ricevuta questa mattina al ministero della giustizia dal capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bertolozzi. Al centro dell’incontro, la possibilità di riaprire un secondo tribunale in Provincia di Avellino.

Durante la riunione, la delegazione irpina ha presentato una relazione dettagliata sul progetto, accompagnata dal deliberato dei sindaci dell’area vasta adottato il 13 febbraio scorso. Un documento che testimonia il forte sostegno istituzionale e territoriale all’iniziativa.

Dal confronto è emersa una notizia di grande rilievo: il governo sta lavorando a un progetto di legge che, oltre a stabilizzare i tribunali abruzzesi, prevederà la riapertura di quattro tribunali soppressi nel 2012 e conferirà una delega all’esecutivo per individuare i criteri utili alla riattivazione di altre sedi giudiziarie, con particolare attenzione alle aree interne.

La volontà dell’esecutivo di superare la riforma della geografia giudiziaria del 2012 rappresenta un segnale positivo per il territorio irpino. Il capo di gabinetto ha già fissato un nuovo incontro dopo l’estate per discutere più concretamente della proposta di un secondo tribunale in provincia di Avellino.

“Forza Italia continua a lavorare con determinazione per restituire alla nostra provincia un presidio di giustizia essenziale per i cittadini e i professionisti del settore” – ha dichiarato il segretario cittadino Giancarlo Giarnese. – “L’attenzione dimostrata dal ministero è un primo passo importante, e continueremo a portare avanti questa battaglia con impegno e responsabilità”.

Forza Italia Ariano Irpino conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative concrete per lo sviluppo e la tutela del territorio, rimanendo in prima linea nel dialogo con le istituzioni per garantire risposte adeguate alle esigenze della comunità.