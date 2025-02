Avellino, animali legati alla rotonda di notte: dopo i pony ora le caprette Dopo il caso dei 3 pony nuovo caso a viale Italia, a due passi dalla chiesa di San Ciro

Dopo il pony ora è toccata alle capre. Nuovo caso di animali legati alla rotonda di San Ciro, quella di viale Italia, con sullo sfondo la scritta Citta di Avellino. Nuovo strano caso in centro città. A segnalarlo è il consigliere comunale di maggioranza Gerardo Rocchetta. Il video anche questa volta è spuntato sui social, diventando virale in poche ore. "Dopo l’episodio dei tre pony vaganti per le strade di Avellino, ora è la volta delle caprette, avvistate libere in città di prima ora". Una situazione che pone interrogativi e che ha spinto il consigliere comunale Gerardo Rocchetta a intervenire prontamente per segnalare il caso alle autorità competenti . “Si tratta di una sfida o di altro?” - si domanda il consigliere Rocchetta, evidenziando la necessità di fare chiarezza sull’origine di questi episodi -. Coerentemente con l’azione già intrapresa per i pony, seguiremo con coerenza lo stesso percorso anche per questa vicenda, sempre nell’ottica del benessere degli animali”. L’attenzione resta alta su questo fenomeno e Il consigliere Rocchetta ribadisce il suo impegno per la tutela sugli animali.