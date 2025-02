Legambiente Avellino: laboratorio ecologico per festeggiare il carnevale Riflettori puntati sui temi del risparmio e del riuso di oggetti e materiali

Carnevale al museo! Venerdì 28 febbraio, alle ore 17.30, si terrà un laboratorio a tema Carnevale per bambini e bambine dai tre anni in su organizzato da Legambiente Avellino - Alveare, presso il Museo M.I.R.A. (Museo Irpino delle Radici Aumentate) di Mercogliano, sito in via Antonio De Curtis.

Il laboratorio, dedicato a come festeggiare un carnevale in modo ecologico, vedrà i partecipanti affrontare i temi del risparmio e del riuso di oggetti e di materiali.

Come sempre, sarà anche possibile visitare il museo dedicato alla flora del Parco regionale del Partenio, il tutto con l’ausilio di proiettori e supporti tecnologici e interattivi.

Il Museo M.I.R.A. è un centro del Comune di Mercogliano, gestito da Legambiente Avellino e ha l’obiettivo di raccogliere e valorizzare le radici e la storia del territorio irpino in cui insiste il Parco del Partenio.

I posti sono limitati, quindi si consiglia di prenotare il proprio posto in anticipo per non perdere questa affascinante esperienza compilando il form google oppure chiamando al 3937161478 (Antonio).