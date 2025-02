Stadio "Partenio Lombardi", la maggioranza approva gli indirizzi per la gestione La proposta illustrata dall'assessore Spiniello prevede una concessione fino al 30 giugno 2026

Il Consiglio comunale ha approvato gli indirizzi per la Concessione in gestione ed uso dello Stadio “Partenio-Lombardi” e demandato al Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente l’adozione degli atti consequenziali per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica.

La proposta, illustrata all’Aula dall'assessore al Patrimonio, Mario Spiniello, è passata con i soli 19 voti della maggioranza ed è indirizzata alle sole associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ed agli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali

La Concessione avrà una durata fissata al 30 giugno 2026, prorogabile di altri 12 mesi a discrezione del Comune. L’ente utilizzerà qual criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando il possesso di una congrua esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi a quello per il quale si procede, nonché la capacità di esprimere le potenzialità dell’impianto sportivo a favore della collettività e del territorio.

Negli indirizzi è specificato che saranno valorizzate le eventuali proposte volte a determinare una riqualificazione o rifunzionalizzazione strutturale, anche parziale, degli impianti concessi in gestione oltre alla ordinaria manutenzione. Ovviamente, nel rispetto della destinazione d’uso dell’impianto.

Il canone concessorio non potrà essere inferiore ad 100.000 euro annuali oltre iva al 22%, calcolati in mensilità, ma l’importo sarà rinegoziato in funzione dell’eventuale ampliamento del numero degli spettatori o della promozione in serie superiori.

Il Consiglio ha anche approvato la Carta dei Servizi in cui sono fissate le tariffe e le condizioni per l’affitto a terzi degli spazi della struttura in concessione. La concessione potrà essere immediatamente revocata nell’ipotesi di realizzazione, nel frattempo del progetto di riqualificazione dell’immobile comunale, senza alcun diritto di rivalsa da parte del concessionario.

Nel corso della seduta consiliare, l’assessore Spiniello ha anche chiarito che oneri e utenze saranno a carico del concessionario e che, in ² di aggiudicazione ad un soggetto diverso dall'Us Avellino, sarà previsto nel bando che il futuro gestore concederà al sodalizio biancoverde l’utilizzato dello Stadio per il proprio campionato, come previsto dalla normativa.

Esprime soddisfazione il Sindaco, Laura Nargi: “Con questi indirizzi, garantiamo la corretta gestione del bene comunale. Ma faremo anche in modo che l’Us Avellino possa utilizzare l’impianto per il campionato della squadra della nostra città”.