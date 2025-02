Infermieri sempre più infelici, stanchi e soprattutto sulla soglia della povertà Giornata nazionale del personale sanitario. Il monito del Nursing Up

In occasione della giornata nazionale del personale sanitario che si celebra oggi 20 febbraio, il sindacato Nursing Up evidenzia la correlazione tra il benessere dei professionisti sanitari e la qualità dell’assistenza ai pazienti.

L'insoddisfazione crescente tra infermieri, ostetriche e altri professionisti, dovuta a retribuzioni inadeguate, pesanti carichi di lavoro e scarse opportunità di crescita, compromette irrimediabilmente la sicurezza della collettività.

"Uno studio globale ha rivelato che un aumento del 10% nell'intenzione di lasciare la professione aumenta la mortalità ospedaliera del 14%, con un sovraccarico di lavoro che può incrementare il rischio di decesso dei pazienti di oltre il 3%. In Italia, oltre 20.000 infermieri hanno rassegnato le dimissioni nel 2024, segnando una crisi profonda. Il 60% dei professionisti soffre di burnout, riducendo la qualità dell’assistenza e aumentando il rischio di errori clinici.

Anche il costo della vita è diventato insostenibile. Gli infermieri e le ostetriche sono ormai i "nuovi poveri" del 2025, con stipendi che non coprono neanche le necessità quotidiane. Milano, ad esempio, richiede almeno 2.100 euro al mese per un tenore di vita dignitoso, ma un infermiere guadagna circa 1.500 euro netti".

Le proposte del Nursing Up

Adeguamento salariale per garantire un tenore di vita dignitoso. Miglioramento delle condizioni di lavoro, riducendo il carico di lavoro e assumendo personale aggiuntivo. Opportunità di crescita professionale per garantire aggiornamenti e avanzamenti. Sostegno psicologico per contrastare il burnout.

"Il benessere dei professionisti sanitari è oggi più che mai cruciale per la sicurezza dei pazienti e per la stabilità del nostro sistema sanitario. Le misure da adottare sono urgenti e devono essere gioco forza risolutive". Così nella sua disamina Antonio De Palma, Presidente del Sindacato Nursing Up.