Irpinia, Fam Trip: promuovere il territorio e valorizzare le eccellenze Gli ospiti dell'iniziativa soggiorneranno a Casa Reale, partner dell'evento

Dal 17 al 21 marzo 2025, l’Irpinia sarà nuovamente al centro dell’attenzione internazionale con la terza edizione della Fam Trip in Irpinia, un’iniziativa promossa da Info Irpinia in collaborazione con Vittoria Belmonte Wedding Planner & Events. L’evento, ormai consolidato, rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio come destinazione esclusiva per i matrimoni internazionali, attrarre investimenti e valorizzare le eccellenze locali.

Un’opportunità per il turismo e l’economia locale

Wedding planner di fama internazionale e tour operator specializzati soggiorneranno in Irpinia per scoprire location suggestive, dimore storiche, castelli ed eccellenze enogastronomiche, entrando in contatto diretto con gli operatori locali. Il fenomeno dei matrimoni internazionali, in forte crescita, porta sul territorio non solo gli sposi, ma intere famiglie e gruppi di amici, generando ricadute economiche significative per il settore turistico e commerciale.

Un itinerario tra bellezza e autenticità

Gli ospiti soggiorneranno presso Casa Reale, partner dell’iniziativa, e visiteranno alcune delle località più affascinanti dell’Irpinia, tra cui Zungoli, Lapio, Villanova del Battista e Montecalvo Irpino, con il supporto delle amministrazioni locali. Durante il programma sono previste visite guidate, incontri con produttori del settore enogastronomico e momenti di networking per creare nuove sinergie tra gli operatori del comparto wedding e turistico.

Evento B2B e Cena di Gala aperta al pubblico

All’interno della Fam Trip si terrà un evento B2B dedicato agli imprenditori locali, che avranno l’opportunità di incontrare i wedding planner e i tour operator presenti, presentare i propri servizi e avviare nuove collaborazioni. Inoltre, la manifestazione culminerà in una Cena di Gala esclusiva, aperta al pubblico, che rappresenterà un momento di condivisione e celebrazione dell’evento. La partecipazione alla cena sarà possibile con un contributo di 100€, mentre i fornitori potranno accedere dalle ore 18:00 con una quota di 150€ per interagire direttamente con i professionisti del settore e presentare le proprie offerte.

L’Irpinia come destinazione per i matrimoni internazionali

Grazie alla Fam Trip, l’Irpinia si conferma una meta sempre più ambita per i matrimoni di coppie straniere. Alcune spose internazionali hanno già visitato il nostro territorio per valutarlo per il loro giorno speciale, contribuendo alla crescita di un settore che unisce tradizione, paesaggi mozzafiato ed eccellenze enogastronomiche. Questo progetto rappresenta un volano per il turismo esperienziale e sostenibile, promuovendo la nostra terra a livello globale.